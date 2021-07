Skateboard | Momiji Nishiya Campionessa Olimpica a 13 anni! La giapponese vince lo street | Asia Lanzi 14ma

(Di lunedì 26 luglio 2021)ha conquistato la medaglia d’oro nellodialle Olimpiadi di Tokyo 2021. Laha trionfato in casa, scrivendo una pagina di storia perché è diventata la prima donna a imporsi in questo sport al debutto ai Giochi. La 13enne (spegnerà le prossime candeline il 30 agosto) si era messa al collo la medaglia d’argento ai Mondiali di Roma disputati a inizio giugno, oggi ha scalato un altro gradino e ha fatto centro da giovanissima: probabilmente diventerà lapiù giovane di questa edizione a cinque cerchi. La nipponica ...

lucio_morettini : Primo podio olimpico di skateboard femminile: 1 Momiji Nishiya, Giappone, 13 anni 2 Rayssa Leal, Brasile, 13 anni 3… - NavMatteo : Cosa facevate a 13 anni? Momiji Nishiya (classe 2007) ha appena vinto l'oro olimpico a #Tokyo2020 nello skateboard,… - alexcobra11 : E arrivano altre due medaglie per il Giappone, ancora dallo Skateboard, stavolta femminile, Oro per la classe 2007… -

Un oro e un bronzo per il Giappone nello skateboard femminile, specialita' street, disciplina all'esordio nel programma olimpico. La vittoria e' andata alla 13enne Momiji Nishiya: con il punteggio di 15.26 la nipponica ha battuto la 13enne ... L'azzurra Asia Lanzi, unica azzurra nello skateboard femminile dell'Olimpiade di Tokyo, non ce l'ha fatta a entrare nella finale dello Street ... le giapponesi Funa Nakayama (15,77) e Momiji Nishiya (15,...