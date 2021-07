Simona Ventura: “Siete anoressici di rispetto e sentimenti”. Cosa sta succedendo – FOTO (Di lunedì 26 luglio 2021) Simona Ventura esplode su Instagram e sfoga tuta la sua rabbia: “Vi dovete vergognare, Siete dei pezzenti”. Le parole della conduttrice televisiva Simona Ventura scatenata su Instagram commenta quanto sta accadendo in Sardegna, sfogando la sua rabbia su coloro che hanno provocato la catastrofe. Sono questi momenti di sconforto per l’intera regione dove è stato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 luglio 2021)esplode su Instagram e sfoga tuta la sua rabbia: “Vi dovete vergognare,dei pezzenti”. Le parole della conduttrice televisivascatenata su Instagram commenta quanto sta accadendo in Sardegna, sfogando la sua rabbia su coloro che hanno provocato la catastrofe. Sono questi momenti di sconforto per l’intera regione dove è stato L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Al Festival di Venezia l’opera prima di Simona Ventura alla regia - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #SimonaVentura, rabbia per gli #incendi in #Sardegna 'Maledetti piromani' - qn_giorno : #SimonaVentura, rabbia per gli #incendi in #Sardegna 'Maledetti piromani' - Proger_it : #le7giornatediBergamo docufilm alla #78MostradiVenezia, opera prima di Simona Ventura @Simo_Ventura. Il debutto all… - webecodibergamo : Al Festival di Venezia l’opera prima di Simona Ventura alla regia -