Simona Ventura è incazzatissima: “Vergognatevi, pezzenti e anoressici” (Di lunedì 26 luglio 2021) Simona Ventura sfoga sui social la sua rabbia per quanto sta accadendo in Sardegna in queste ore. Un incendio sta devastando intere zone dell’isola e in un post su Instagram la conduttrice si scaglia contro chi ha provocato tutto questo. Una catastrofe ambientale, economica e sociale in una delle mete più belle e frequentate dell’estate. «Ti devi vergognare. Siete mendicanti, anoressiche di rispetto e sentimenti. Brutti incendiari, maledetti. La mia Sardegna che ti hanno fatto», sono le parole apparse a corredo degli scatti che mostrano le fiamme e un geotag che indica Porto Cervo. La situazione in Sardegna è drammatica e ha richiesto interventi anche ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 26 luglio 2021)sfoga sui social la sua rabbia per quanto sta accadendo in Sardegna in queste ore. Un incendio sta devastando intere zone dell’isola e in un post su Instagram la conduttrice si scaglia contro chi ha provocato tutto questo. Una catastrofe ambientale, economica e sociale in una delle mete più belle e frequentate dell’estate. «Ti devi vergognare. Siete mendicanti, anoressiche di rispetto e sentimenti. Brutti incendiari, maledetti. La mia Sardegna che ti hanno fatto», sono le parole apparse a corredo degli scatti che mostrano le fiamme e un geotag che indica Porto Cervo. La situazione in Sardegna è drammatica e ha richiesto interventi anche ...

Advertising

zazoomblog : Sardegna la rabbia di Simona Ventura per gli incendi: Pezzenti e anoressici di rispetto. Maledetti piromani -… - mxrcov : Simona Ventura alla Biennale di Venezia - ReTwitStorm_ita : #Simona goes to #Venezia. La #Ventura #Regista di «Le 7 #Giornate di #Bergamo» - honeyviolencae : kkkamila cabello gaia gozzi emma marrone giordana angi noemi makumba movimento lento lizandra flop carmela pazzagig… - hesanderson : AH MA È PROPRIO SIMONA VENTURA? -