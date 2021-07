Sicilia: Musumeci, 'perché tenere isola fuori da grande progetto infrastrutturale?' (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - "Quello che ha fatto la regione in questi ultimi 70 anni è stato vivere senza una vera prospettiva nel bacino euroafroasiatico". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci a TgCom Tour. "perché tenerla fuori da ogni grande progetto infrastrutturale? perché non darle un porto hub o un sistema aeroportuale adeguato? - dice - L'obiettivo è non più essere regione periferica rispetto all'Europa ma essere il centro del Mediterrano". E ha concluso: "Siamo pronti alla ripartenza, ma siamo stanchi di essere considerati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - "Quello che ha fatto la regione in questi ultimi 70 anni è stato vivere senza una vera prospettiva nel bacino euroafroasiatico". Così il presidente della Regionena, Nelloa TgCom Tour. "tenerlada ogninon darle un porto hub o un sistema aeroportuale adeguato? - dice - L'obiettivo è non più essere regione periferica rispetto all'Europa ma essere il centro del Mediterrano". E ha concluso: "Siamo pronti alla ripartenza, ma siamo stanchi di essere considerati ...

Advertising

Regione_Sicilia : #Sardegna in fiamme, @Musumeci_Staff: «Carcere a vita per incendiari, solidarietà a Solinas e popolo sardo» -… - TV7Benevento : Sicilia: Musumeci, 'nel passato perse molte opportunità per colpe romane'... - TV7Benevento : Sicilia: Musumeci, 'pubblica amministrazione era un ammortizzatore sociale'... - FratellidItalia : RT @adolfo_urso: Il servizio Rai sull’incontro che ho avuto con il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci- TGR Sicilia https://t.c… - itaferd : @tgcom24news le autostrade potevate finirle e le ferrovie in 70 anni #Musumeci @Regione_Sicilia -