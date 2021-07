Sicilia: Foti (Attiva Sicilia), ‘istituzionalizzare telemedicina per persone disabili’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) – Rendere effettiva la telemedicina per le persone con disabilità anche in Sicilia, istituzionalizzandola alla pari degli interventi realizzati in presenza e sulla scia di quanto realizzato in altre regioni italiane. Una pratica che segue le linee guida del documento del ministero della Salute ‘Indicazioni per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie, dei medici e degli psicologi’. E’ l’impegno chiesto al governo regionale da Attiva Sicilia attraverso una mozione presentata all’Assemblea ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) – Rendere effettiva laper lecon disabilità anche in, istituzionalizzandola alla pari degli interventi realizzati in presenza e sulla scia di quanto realizzato in altre regioni italiane. Una pratica che segue le linee guida del documento del ministero della Salute ‘Indicazioni per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie, dei medici e degli psicologi’. E’ l’impegno chiesto al governo regionale daattraverso una mozione presentata all’Assemblea ...

