SI | Fattori | discarica Roncigliano | bisogna ascoltare popolazione

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – “Il successo della fiaccolata di ieri sera in piazza ad Albano, per dire no alla riapertura delladitramite ordinanza da parte della sindaca Raggi, è significativo. Mi auguro che ora il governo risponda al più presto alla nostra interrogazione presentato in merito alle numerose irregolarità e ci sia una risposta alla richiesta di accesso agli atti per avere maggiori dettagli sulla interdittiva antimafia che pende sul sito.” Lo afferma Elenadi Sinistra Italiana. “Non è giusto – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – che l’inefficienza della gestione dei rifiuti della Capitale la paghino i ...

Se riaprisse ladi Albano Laziale, chiusa dal 2016 dopo che un incendio devastò il Tmb al ... Invitati e attesi Bruno Astorre , senatore del Pd, gli ex del M5s Emanuele Dessì ed Elena,...Lasarà piena in soli 90 giorni, con il rischio di ricevere troppi rifiuti e di ulteriore ... il segretario regionale del Pd Bruno Astorre e gli onorevoli Marco Silvestroni, Elena, ...Roma - "Il successo della fiaccolata di ieri sera in piazza ad Albano, per dire no alla riapertura della discarica di Roncigliano tramite ordinanza da ...Tantissimi i cittadini che hanno partecipato alla serata di ieri, domenica 25 luglio, e fatto letteralmente esplodere piazza Mazzini ad Albano, organizzata dall’associazione Salute Ambiente Albano Can ...