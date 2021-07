Shaqiri può tornare in Italia | lo svizzero si ‘propone’ alla Lazio

(Di lunedì 26 luglio 2021)è un profilo di livello internazionale, si è messo in mostra nel corso della sua carriera come un ottimo calciatore. L’esperienza innon è stata però entusiasmante, il rendimento con la maglia dell’Inter è stata con più bassi che alti. La prima avventura della carriera è stata con il Basilea, si è dimostrato subito un leader. Nel 2012 è stato acquistato dal Bayern Monaco, loè riuscito a mettere in mostra importanti qualità dal punto di vista tecnico, ma è mancato di continuità. Poi il prestito con il club nerazzurro, si è rilanciato con lo Stoke City. Il salto di qualità si è registrato con il Liverpool, è ...

MarLuca11 : @Enrico1306 Si può puntare più in alto di "polpaccio" Shaqiri Quest'anno è il momento delle scelte giuste no ad ca…

Commenta per primo Xherdandi nuovo in Italia? L'esterno offensivo del Liverpool , visto con la maglia dell'Inter nel ... Gli auguro il meglio,far bene anche in Italia. Mai dire mai nella ...è ridiventato un uomo mercato,lasciare Liverpool ad un anno dalla scadenza, a condizioni favorevoli. Sogna di tornare in Italia per riscattare l'esperienza all'Inter (2015) e rilanciarsi ...