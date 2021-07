Servizi Italia, operazioni su azioni proprie (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 19 al 23 luglio 2021, complessivamente 3.800 azioni ordinarie pari allo 0,012% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1903 euro per un controvalore pari a 8.323,18 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.836.343 azioni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 19 al 23 luglio 2021, complessivamente 3.800ordinarie pari allo 0,012% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1903 euro per un controvalore pari a 8.323,18 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.836.343...

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia Covid: tasso di positività al 3,5%, cresce il numero degli ospedalizzati In base al monitoraggio dell' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali , aggiornato al 25 luglio, la percentuale di posti letto in reparto ...Covid - 19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia ...

Mobilita` aerea avanzata: le prospettive di sviluppo e di collaborazione fra Enac, Regione Campania e Cira ... al fine di consentire l'integrazione sicura ed efficiente di questi servizi nel contesto ... quella verticale, e che permetta all'Italia di giocare un ruolo da protagonista nell'adozione e fornitura di ...

Servizi Italia, operazioni su azioni proprie Teleborsa Aeroporti, via libera Ue ad aiuti pubblici per 800 milioni di euro BRUXELLES - La Commissione europea ha dato il via libera ad aiuti pubblici per 800 milioni di euro destinati a risarcire gli aeroporti e gli operatori di servizi di assistenza a terra per i danni subi ...

Secondo i giovani l’Italia non è un paese sicuro Secondo molti ragazzi il livello di sicurezza in Italia è scarso, specie a seguito della pandemia. Percentuali più preoccupanti al Sud.

