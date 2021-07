Serena Autieri costretta ad interrompere la diretta di Delicato: il motivo (Di lunedì 26 luglio 2021) Questa mattina, Serena Autieri si è vista costretta ad interrompere la diretta del suo programma TV Delicato. Ecco il motivo Una decisione a sorpresa, che ha lasciato di stucco i telespettatori. Questa mattina, in onda su Rai 1 stava andando – come di consueto – il programma TV Delicato condotto da Serena Autieri. A differenza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Questa mattina,si è vistaadladel suo programma TV. Ecco ilUna decisione a sorpresa, che ha lasciato di stucco i telespettatori. Questa mattina, in onda su Rai 1 stava andando – come di consueto – il programma TVcondotto da. A differenza L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RobyRoma6 : @SonoImprudente Proprio non capisco il paragone...allora a sto punto dico Serena Rossi o Serena Autieri che almeno… - fradanilo62 : Dedicato con Serena Autieri: su Rai Uno va in onda Ego Mattina - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: '??Aggiungi un posto a tavola che c'è un AMICO in più?? Noi abbiamo aggiunto'un posto a tavola',ma siete andati via!??Ma GRAZ… - FredPitalBass : Gli acuti di Serena Autieri nelle canzoni di Frozen 2 - zazoomblog : Serena Autieri usa il phonak? Ecco la foto (e i nomi noti di chi si fa suggerire) - #Serena #Autieri #phonak?… -