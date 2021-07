Selfie struccata, capelli rosa, rossetti: le lezioni beauty dell'attrice tra le più "perennial" di Hollywood (Di lunedì 26 luglio 2021) Compie 76 anni il 26 luglio, Helen Mirren, ma è uno di quei casi in cui l’anagrafe è questione relativa e poco rilevante. Basta sfogliare il suo account Instagram per rendersene conto: l’attrice britannica, premio Oscar 2007 per The Queen, quattro nomination in totale (senza contare Emmy, Golden Globe Awards, Bafta ecc) ama raccontarsi ai suoi follower priva di sovrastrutture. Helen Mirren, bellezza non convenzionale dai mille volti guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 luglio 2021) Compie 76 anni il 26 luglio, Helen Mirren, ma è uno di quei casi in cui l’anagrafe è questione relativa e poco rilevante. Basta sfogliare il suo account Instagram per rendersene conto: l’britannica, premio Oscar 2007 per The Queen, quattro nomination in totale (senza contare Emmy, Golden Globe Awards, Bafta ecc) ama raccontarsi ai suoi follower priva di sovrastrutture. Helen Mirren, bellezza non convenzionale dai mille volti guarda le foto ...

Advertising

missingSanremo : Floriana se fossi bella come te struccata, non avrei tempo di stare con un cesso come quello perché passerei le gio… -