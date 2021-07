Scuola, si valuta l'obbligo vaccinale per i docenti. Per settembre resta l’ipotesi Dad (Di lunedì 26 luglio 2021) In settimana il tema sarà sui tavoli dell’esecutivo. Il 15% di docenti e personale Ata non ha ricevuto una dose di vaccino. Nencini: “Insegnanti No Vax vengano sostituiti”. Figliuolo: “Per Scuola in presenza i genitori vaccinino i figli”. Bianchi: “Governo sta lavorando per riaprire in presenza” Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 luglio 2021) In settimana il tema sarà sui tavoli dell’esecutivo. Il 15% die personale Ata non ha ricevuto una dose di vaccino. Nencini: “Insegnanti No Vax vengano sostituiti”. Figliuolo: “Perin presenza i genitori vaccinino i figli”. Bianchi: “Governo sta lavorando per riaprire in presenza”

Advertising

TGEUR24 : #COVID19 #scuola si valuta l'obbligo vaccinale per i docenti. Per settembre resta l’ipotesi Dad??????? - MonicaMofanta : RT @ImolaOggi: Governo valuta obbligo green pass anche per scuola e servizi - infoitinterno : Scuola, si valuta l'obbligo vaccinale per i docenti. Per settembre resta l’ipotesi Dad - Mario48440912 : RT @ImolaOggi: Governo valuta obbligo green pass anche per scuola e servizi - IgorV01519720 : RT @ImolaOggi: Governo valuta obbligo green pass anche per scuola e servizi -