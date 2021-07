Scuola | presidi al ministro Bianchi | chiarisca su vaccini e distanziamento

(Di lunedì 26 luglio 2021) L'associazione nazionalescrive aldell'Istruzione, Patrizio, per avere chiarimenti su come ripartirà laa settembre, alla luce della recrudescenza dei casi Covid. 'La ...

Agenzia ANSA

L'associazione nazionalescrive al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, per avere chiarimenti su come ripartirà laa settembre, alla luce della recrudescenza dei casi Covid. 'La sottoscrizione del ...... visto che il Ministero non ha ancora adottato il Piano2021 - 2022". Così il presidente dell'Associazione, in una lettera al ministro dell'Istruzione. "Chiediamo che prima ci siano ...L'associazione nazionale presidi scrive al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, per avere chiarimenti su come ripartirà la scuola a settembre, alla luce della recrudescenza dei casi Covid. "La ...Il 27 luglio i sindacati incontreranno il ministro dell'Istruzione, dopo un confronto sulla sicurezza: i dubbi sull'inizio lezioni sono tanti ...