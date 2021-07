Scuola | il governo vuole tutti in classe Speranza | «Valutiamo l’obbligo vaccinale»

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo l’approvazione del decreto che rende obbligatorio il Green pass per una serie di attività e servizi non essenziali, ilDraghi detta le priorità per le prossime settimane, dallaai trasporti, con l’obiettivo di definire le misure prima della pausa estiva e renderle operative per la fine di agosto. Nel pomeriggio di lunedì il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Sul tavolo le nuove misure inerenti al Green Pass per il mondo della. Il, nei prossimi giorni – probabilmente la prossima settimana – si occuperà infatti del dossier ...

ROMA - 'Sono valutazioni che stiamo facendo in quese ore perchè la riapertura della scuola in presenza e in sicurezza, senza Dad, è un obiettivo prioritario del governo. In ogni caso l'85% del personale scolastico ha già avuto una dose di vaccino e per evitare la dad questa ...