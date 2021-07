Scuola, Figliuolo: “L’obiettivo sono le lezioni in presenza per tutti, non possiamo permetterci un altro anno di didattica a distanza” (Di lunedì 26 luglio 2021) “L’obiettivo finale della campagna vaccinale sul fronte della Scuola è portare in presenza tutti: non possiamo permetterci un altro anno come quello che abbiamo passato”. Così il generale Figliuolo oggi a Torino, dove la Regione Piemonte gli ha illustrato il proprio piano Scuola Sicura. “In Piemonte in teoria”, ha detto Figliuolo, “mancherebbero all’appello della vaccinazione 23mila persone. Dobbiamo capire perché queste persone, docenti e non docenti, non aderiscono: questo ci darà informazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) “finale della campagna vaccinale sul fronte dellaè portare in: nonuncome quello che abbiamo passato”. Così il generaleoggi a Torino, dove la Regione Piemonte gli ha illustrato il proprio pianoSicura. “In Piemonte in teoria”, ha detto, “mancherebbero all’appello della vaccinazione 23mila persone. Dobbiamo capire perché queste persone, docenti e non docenti, non aderiscono: questo ci darà informazioni ...

