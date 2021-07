Scuola, Figliuolo: “9 Regioni sono indietro nei vaccini al personale”. All’appello mancano in 222mila: in Sicilia il 43% senza una dose – I dati (Di lunedì 26 luglio 2021) “Dobbiamo riaprire le scuole, è un imperativo categorico. La Scuola in presenza fa bene allo sviluppo sociale dei bambini”. Quando manca poco più di un mese al suono della prima campanella, il governo comincia a lavorare su come gestire il rientro in classe degli studenti. Il commissario per l’emergenze Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ribadisce qual è al momento l’ostacolo principale: il personale scolastico che ancora non si è vaccinato. L’ultimo report dell’Iss certifica che mancano All’appello ancora 222mila persone, tra docenti e non, pari al 15,17% del totale. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) “Dobbiamo riaprire le scuole, è un imperativo categorico. Lain prefa bene allo sviluppo sociale dei bambini”. Quando manca poco più di un mese al suono della prima campanella, il governo comincia a lavorare su come gestire il rientro in classe degli studenti. Il commissario per l’emergenze Covid, Francesco Paolo, ribadisce qual è al momento l’ostacolo principale: ilscolastico che ancora non si è vaccinato. L’ultimo report dell’Iss certifica cheancorapersone, tra docenti e non, pari al 15,17% del totale. I ...

