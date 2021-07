Scotti Galletta nuovo allenatore dei giovani dell’Expert Waterpolo Lions

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal primo settembre Andreasaràe direttore tecnico delle categorieli della Expert. Un passo in avanti verso l’espansione del vivaio da parte della società partenopea di pallanuoto. “Nei primi otto mesi di vita della società è stato tracciato il solco, ora è il momento di costruire le fondamenta. Dopo anni dedicati alla formazione sportiva deidi diverse realtà campane di primario livello è giunto il momento di mettere la mia esperienza al servizio della ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto: Scotti Galletta allenatore e direttore tecnico del settore giovanile della Expert Waterpolo Lions https://t… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto: Scotti Galletta allenatore e direttore tecnico del settore giovanile della Expert Waterpolo Lions https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto: Scotti Galletta allenatore e direttore tecnico del settore giovanile della Expert Waterpolo Lions https://t… - apetrazzuolo : Pallanuoto: Scotti Galletta allenatore e direttore tecnico del settore giovanile della Expert Waterpolo Lions - napolimagazine : Pallanuoto: Scotti Galletta allenatore e direttore tecnico del settore giovanile della Expert Waterpolo Lions -

Ultime Notizie dalla rete : Scotti Galletta

Il Mattino

NAPOLI - Dal primo settembre Andreasarà allenatore e direttore tecnico delle categorie giovanili della Expert Waterpolo Lions. Un passo in avanti verso l'espansione del vivaio da parte della società partenopea di ...... presidente del Coni Campania e conclusione grande soddisfazione degli organizzatori Andreae Fabio Galasso che già preannunciano una terza edizione ancora più ricca. La Rari Nantes ...Dal primo settembre Andrea Scotti Galletta sarà allenatore e direttore tecnico delle categorie giovanili della Expert Waterpolo Lions.Ben 35 squadre per oltre cinquecento atleti hanno allacciato la calottina nelle acque antistanti il Lido delle Rose a Marechiaro in occasione della seconda edizione della “Settimana del Mare 2021”, ap ...