Schwazer non segue le Olimpiadi. "Non voglio farmi male" (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - "Le Olimpiadi non le seguirò perché mi voglio bene e non voglio farmi ulteriore male. Ma devo anche dire la verità: non mi interessano". Così, parlando al telefono con l'AGI, Alex Schwazer risponde quando gli si chiede se seguirà le gare di atletica leggera e in particolare quelle di marcia alle Olimpiadi di Tokyo. "Diciamo che guarderò i 10.000 metri perché sono un tifoso di Yeman Crippa. Ecco: quella sarà l'unica gara che cercherò di guardare". Alex definisce il recente libro scritto dal suo allenatore Sandro Donati, 'I signori del doping. Il sistema sportivo ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - "Lenon le seguirò perché mibene e nonulteriore. Ma devo anche dire la verità: non mi interessano". Così, parlando al telefono con l'AGI, Alexrisponde quando gli si chiede se seguirà le gare di atletica leggera e in particolare quelle di marcia alledi Tokyo. "Diciamo che guarderò i 10.000 metri perché sono un tifoso di Yeman Crippa. Ecco: quella sarà l'unica gara che cercherò di guardare". Alex definisce il recente libro scritto dal suo allenatore Sandro Donati, 'I signori del doping. Il sistema sportivo ...

