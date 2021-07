Schwazer | «Lottare costa | perciò gli altri atleti tacciono»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 luglio 2021) La Verità intervista Alex. Racconta il suo rapporto con Sandro Donati, suo allenatore e complice nelle battaglie sostenute per l’accusa di doping. «Gli inizi sono stati difficili. Per lui bastava un errore ed eri un dopato seriale. Pian piano, tra allenamenti e controlli continui, ci sono riuscito, a convincerlo. Finché a un certo punto ero io a dover frenare l’aspettativa che aveva su di me. La cosa più difficile del nostro rapporto è stata fargli capire che ero stato in un tunnel e che nel doping avevo intravisto forse una possibilità di via d’uscita, ma che non mi apparteneva. Con lui pensai anche di mollare, un paio di volte. Ero lontano da casa, e aveva dubbi ...