Scherma, Olimpiadi Tokyo: Irene Vecchi si arrende agli ottavi contro la russa Velikaya

Termina agli ottavi di finale il cammino di Irene Vecchi nell'individuale della sciabola femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Anche l'ultima delle azzurre ancora in corsa esce di scena, ma la toscana può recriminare per un sorteggio sfortunato e che l'ha messa contro la forte russa Sofya Velikaya. La testa di serie numero due e favorita per l'oro dopo l'eliminazione di Olga Kharlan si è imposta con il punteggio di 15-12. Dopo un avvio equilibrato, Velikaya ha trovato l'allungo che poi è risultato decisivo, portandosi sul ...

