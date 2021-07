Scherma, Olimpiadi Tokyo: Irene Vecchi accede agli ottavi ed ora la super sfida a Velikaya (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo le immediate eliminazioni di Rossella Gregorio e Martina Criscio, arriva il riscatto per la sciabola femminile azzurra con la bella vittoria di Irene Vecchi. La livornese si è qualificata per gli ottavi di finale alle Olimpiadi di Tokyo dopo aver superato per 15-11 la francese Charlotte Lembach. Un assalto molto complicato e all’inizio sempre sul filo dell’equilibrio. Vecchi è stata al massimo in vantaggio di due stoccate, con la transalpina comunque sempre attaccata e capace di trovare la parità sull’11-11. Da quel momento sono arrivate quattro stoccate consecutive ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo le immediate eliminazioni di Rossella Gregorio e Martina Criscio, arriva il riscatto per la sciabola femminile azzurra con la bella vittoria di. La livornese si è qualificata per glidi finale alledidopo averato per 15-11 la francese Charlotte Lembach. Un assalto molto complicato e all’inizio sempre sul filo dell’equilibrio.è stata al massimo in vantaggio di due stoccate, con la transalpina comunque sempre attaccata e capace di trovare la parità sull’11-11. Da quel momento sono arrivate quattro stoccate consecutive ...

