Scherma, Olimpiadi Tokyo: Daniele Garozzo è in finale! Battuto Shikine e medaglia già sicura (Di lunedì 26 luglio 2021) La difesa del titolo olimpico di Daniele Garozzo prosegue ed ora manca solo una vittoria ad uno storico e leggendario bis. Il siciliano ha conquistato un posto nella finale del fioretto maschile, dopo aver sconfitto il giapponese Takahiro Shinike con il punteggio di 15-8. Una prestazione davvero magistrale dell’azzurro, che ha sicuramente tenuto il miglior assalto finora della sua giornata. Un avvio molto equilibrato e parità sul 5-5. Garozzo riesce leggermente ad allungare di due stoccate, ma Shikine è un osso duro e resta ancora attaccato al siciliano (8-7). Due stoccate consecutive portano ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) La difesa del titolo olimpico diprosegue ed ora manca solo una vittoria ad uno storico e leggendario bis. Il siciliano ha conquistato un posto nella finale del fioretto maschile, dopo aver sconfitto il giapponese Takahiro Shinike con il punteggio di 15-8. Una prestazione davvero magistrale dell’azzurro, che hamente tenuto il miglior assalto finora della sua giornata. Un avvio molto equilibrato e parità sul 5-5.riesce leggermente ad allungare di due stoccate, maè un osso duro e resta ancora attaccato al siciliano (8-7). Due stoccate consecutive portano ...

