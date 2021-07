Scadenze fiscali: sospese fino al 31 agosto. Le novità del Sostegni bis (Di lunedì 26 luglio 2021) Nell’ambito della conversione in Legge del decreto Sostegni Bis (D.L. 73/2021) il governo ha approvato un nuovo provvedimento di nuova proroga Scadenze fiscali al 31 agosto. I termini di ripresa riscossione e Scadenze pagamenti non è quindi più fissata al 30 giugno. Il decreto legge n. 99/2021, il cui testo è confluito nella conversione del Sostegni bis, è intervenuto sull’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, che parla appunto del versamento cartelle notificate, estendendo la sospensione dell’obbligo di pagamento (precedentemente fissata al 30 giugno 2021) ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 26 luglio 2021) Nell’ambito della conversione in Legge del decretoBis (D.L. 73/2021) il governo ha approvato un nuovo provvedimento di nuova prorogaal 31. I termini di ripresa riscossione epagamenti non è quindi più fissata al 30 giugno. Il decreto legge n. 99/2021, il cui testo è confluito nella conversione delbis, è intervenuto sull’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, che parla appunto del versamento cartelle notificate, estendendo la sospensione dell’obbligo di pagamento (precedentemente fissata al 30 giugno 2021) ...

