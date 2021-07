Sassuolo, Boga sul mercato: richiesta spaventosa per il giocatore (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Sassuolo sul mercato inizia a muovere concreti passi in avanti per due suoi obiettivi. Secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il Sassuolo è pronto ad acquistare nuovi giocatori. Il primo sulla lista è Erlic dello Spezia: domani è previsto un incontro per il giocatore sul quale i neroverdi hanno il 50% sulla rivendita e possono quindi riportarlo in Emilia con soli 3,5 milioni di euro. Un altro giocatore è Matheus Henrique, ma la sua valutazione è altissima: il Gremio vuole 15 milioni di euro. Per acquistare questi giocatori, il Sassuolo può far ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilsulinizia a muovere concreti passi in avanti per due suoi obiettivi. Secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", ilè pronto ad acquistare nuovi giocatori. Il primo sulla lista è Erlic dello Spezia: domani è previsto un incontro per ilsul quale i neroverdi hanno il 50% sulla rivendita e possono quindi riportarlo in Emilia con soli 3,5 milioni di euro. Un altroè Matheus Henrique, ma la sua valutazione è altissima: il Gremio vuole 15 milioni di euro. Per acquistare questi giocatori, ilpuò far ...

Advertising

gilnar76 : Sassuolo, Boga sul mercato: proposta spaventosa per il giocatore #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Sassuolo, Boga sul mercato: proposta spaventosa per il giocatore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Atalanta e Napoli gelate dall'alta richiesta del Sassuolo per Boga, ecco la cifra - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Atalanta e Napoli gelate dall'alta richiesta del Sassuolo per Boga, ecco la cifra - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Atalanta e Napoli gelate dall'alta richiesta del Sassuolo per Boga, ecco la cifra -