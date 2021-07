Sardegna, rogo doloso in hotel che ospita ‘Temptation Island’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Incendio nella notte nella struttura di Santa Margherita di Pula (Cagliari) dove si registra il programma tv ‘Temptation Island’, il Realus Is Morus. Le fiamme, di origine dolosa secondo i Carabinieri che stanno facendo le indagini, hanno avvolto l’ufficio del direttore, la terrazza esterna del ristorante, la zona grill e benessere. L’incendio è stato domato dai Carabinieri e dai manutentori della struttura ricettiva, che hanno utilizzato delle manichette antincendio. Successivamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo alla bonifica. I militari hanno fatto evacuare, in via precauzionale, gli ospiti della struttura (circa 60 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Incendio nella notte nella struttura di Santa Margherita di Pula (Cagliari) dove si registra il programma tv, il Realus Is Morus. Le fiamme, di origine dolosa secondo i Carabinieri che stanno facendo le indagini, hanno avvolto l’ufficio del direttore, la terrazza esterna del ristorante, la zona grill e benessere. L’incendio è stato domato dai Carabinieri e dai manutentori della struttura ricettiva, che hanno utilizzato delle manichette antincendio. Successivamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo alla bonifica. I militari hanno fatto evacuare, in via precauzionale, gli ospiti della struttura (circa 60 ...

