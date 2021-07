Sardegna in fiamme, rogo nell'Oristanese: 1.500 sfollati e 20mila ettari in fumo. Due Canadair in arrivo dalla Francia (Di lunedì 26 luglio 2021) Le fiamme divorano la Sardegna. In cenere oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati, aziende agricole devastate, case danneggiate e quasi 1500 persone sfollate. È il ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) Ledivorano la. In cenere oltredi territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati, aziende agricole devastate, case danneggiate e quasi 1500 persone sfollate. È il ...

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - VittorioSgarbi : #sardegna Chi incendia i boschi merita di morire tra le fiamme. @Adnkronos - CagliariCalcio : Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lot… - TOSADORIDANIELA : RT @barbybpgirl: Le immagini della #Sardegna in fiamme straziano il cuore ?? - hugmeor_leaveme : RT @simacheansia: vorrei sapere se lo stato ha intenzione di fare qualcosa o se considera la Sardegna solo un parco giochi estivo perché se… -