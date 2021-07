Sardegna in fiamme, oltre 1.500 sfollati: l'ipotesi dei piromani (Di lunedì 26 luglio 2021) oltre 1.500 persone in fuga dalle case. «Qui il fuoco è dappertutto», hanno comunicato, via radio, i rangers del Corpo forestale. Circa dieci centri abitati circondati dalle lingue... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 luglio 2021)1.500 persone in fuga dalle case. «Qui il fuoco è dappertutto», hanno comunicato, via radio, i rangers del Corpo forestale. Circa dieci centri abitati circondati dalle lingue...

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - VittorioSgarbi : #sardegna Chi incendia i boschi merita di morire tra le fiamme. @Adnkronos - CagliariCalcio : Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lot… - Valter14032653 : RT @paoloigna1: Ormai è tutta l'#Isola in fiamme e ogni parola ormai è superflua... #Sardegna #Incendi - AndreaDelSante : RT @Misurelli77: Sardegna, la provincia di Oristano in fiamme: 20mila ettari distrutti e centinaia di persone evacuate. Canadair in soccor… -