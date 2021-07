Sardegna in fiamme, migliaia di sfollati. Solinas chiede a Draghi i soldi del Pnrr (Di lunedì 26 luglio 2021) Cagliari, 26 lug – Sardegna in fiamme, dichiarato lo stato di emergenza: quasi 1.500 persone sfollate, ridotti in cenere oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati, aziende agricole devastate, case danneggiate, turisti in fuga. Dopo aver ridotto in cenere il Montiferru e le campagne attorno al Grighine, i roghi dell’Oristanese minacciano Macomer. La giunta del governatore Solinas chiede aiuti immediati al governo, compresi i soldi del Pnrr. Mentre la Protezione civile chiede aiuto ai Paesi Ue. In arrivo Canadair da Francia e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 luglio 2021) Cagliari, 26 lug –in, dichiarato lo stato di emergenza: quasi 1.500 persone sfollate, ridotti in cenere oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati, aziende agricole devastate, case danneggiate, turisti in fuga. Dopo aver ridotto in cenere il Montiferru e le campagne attorno al Grighine, i roghi dell’Oristanese minacciano Macomer. La giunta del governatoreaiuti immediati al governo, compresi idel. Mentre la Protezione civileaiuto ai Paesi Ue. In arrivo Canadair da Francia e ...

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - VittorioSgarbi : #sardegna Chi incendia i boschi merita di morire tra le fiamme. @Adnkronos - CagliariCalcio : Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lot… - VercesiErnesto : RT @LellaMore64: La Sardegna brucia! Quest cane pastore è rimasto fermo davanti alle fiamme per difendere le 'sue' pecore: è pieno di ustio… - angelinascanu : RT @nicola_pinna: Il mio racconto della domenica da infarto. E gli #incendi corrono ancora. Paesi sotto assedio e animali carbonizzati, l… -