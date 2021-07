Sardegna, il cane pastore rimasto a guardia del gregge di pecore nel mezzo dell’incendio (Di lunedì 26 luglio 2021) Il cane pastore rimasto a guardia del gregge nel mezzo dell’incendio è diventato il simbolo della Sardegna devastata dalle fiamme. Il cane è rimasto fermo davanti al muretto per difendere le sue pecore. Ora l’animale è alla clinica veterinaria Duemari di Oristano. Il cane è ferito con ustioni alle zampe, ai polpastrelli e al muso, ma secondo i veterinari si salverà. Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021) Ildelnelè diventato il simbolo delladevastata dalle fiamme. Ilfermo davanti al muretto per difendere le sue. Ora l’animale è alla clinica veterinaria Duemari di Oristano. Ilè ferito con ustioni alle zampe, ai polpastrelli e al muso, ma secondo i veterinari si salverà.

