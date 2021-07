Sardegna, cani da pastore eroi tra le fiamme: rischiano la vita per proteggere il gregge (Di lunedì 26 luglio 2021) Hanno sfidato le divampanti fiamme per mantenere fede alla loro missione. E’ la storia di due cani da pastore, presenti con le greggi sul territorio di Oristano, distrutto dagli incendi di questi ultimi giorni. Alcuni di loro, dopo aver portato in salvo le pecore, sono finiti con gambe, pelle e occhi ustionati presso la Clinica Veterinaria Duemari di Oristano per essere curati. Veri eroi tra le fiamme, mentre sulle pendici del Montiferru, da Cuglieri a Trensnuraghes, si dispiega una tragedia ambientale. A Trensnuraghes, in particolare, i volontari di Bosa dell’Associazione Animalista Speranzampetta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 26 luglio 2021) Hanno sfidato le divampantiper mantenere fede alla loro missione. E’ la storia di dueda, presenti con le greggi sul territorio di Oristano, distrutto dagli incendi di questi ultimi giorni. Alcuni di loro, dopo aver portato in salvo le pecore, sono finiti con gambe, pelle e occhi ustionati presso la Clinica Veterinaria Duemari di Oristano per essere curati. Veritra le, mentre sulle pendici del Montiferru, da Cuglieri a Trensnuraghes, si dispiega una tragedia ambientale. A Trensnuraghes, in particolare, i volontari di Bosa dell’Associazione Animalista Speranzampetta ...

