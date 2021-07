Sardegna, cane pastore fermo davanti alle fiamme per difendere le “sue” pecore: è pieno di ustioni, ma si salverà (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ rimasto fermo davanti al muretto per difendere le sue pecore. Questo cane pastore, di cui non si conosce il nome, è diventato il simbolo degli incendi in Sardegna. Ora è ferito con ustioni alle zampe, ai polpastrelli e al muso, ma si salverà dicono i veterinari che lo hanno portato via di forza dal rogo che stava devastando la zona. Il veterinario Angelo Delogu scrive su Facebook: «Tresnuraghes, rimasto fermo sul muretto mentre le fiamme lo avvolgevano… no non l’ho soppresso ,perché ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ rimastoal muretto perle sue. Questo, di cui non si conosce il nome, è diventato il simbolo degli incendi in. Ora è ferito conzampe, ai polpastrelli e al muso, ma sidicono i veterinari che lo hanno portato via di forza dal rogo che stava devastando la zona. Il veterinario Angelo Delogu scrive su Facebook: «Tresnuraghes, rimastosul muretto mentre lelo avvolgevano… no non l’ho soppresso ,perché ...

