Sanpellegrino, nel 2020 ha generato 2,5 miliardi di valore condiviso: pari allo 0,15% del PIL (Di lunedì 26 luglio 2021) San Pellegrino Terme. Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, nel 2020 ha creato 2,5 miliardi di euro di valore condiviso lungo filiera in cui opera in Italia, pari a 2,8 volte il proprio fatturato (893 milioni di euro), generando un contributo equivalente allo 0,15% del PIL, in un anno in cui l’economia del nostro Paese ha risentito in modo significativo dell’impatto dalla pandemia da Coronavirus. Questa è la fotografia scattata dallo studio “Sanpellegrino crea ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021) San Pellegrino Terme., azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, nelha creato 2,5di euro dilungo filiera in cui opera in Italia,a 2,8 volte il proprio fatturato (893 milioni di euro), generando un contributo equivalente0,15% del PIL, in un anno in cui l’economia del nostro Paese ha risentito in modo significativo dell’impatto dalla pandemia da Coronavirus. Questa è la fotografia scattata dstudio “crea ...

Advertising

TV7Benevento : Da Sanpellegrino generati 2,5 mld di euro nella filiera Made in Italy nel 2020... - fisco24_info : Da Sanpellegrino generati 2,5 mld di euro nella filiera Made in Italy nel 2020: L'azienda leader nel settore delle… - WineNewsIt : #WhyWaste: al via il nuovo #progettomultimediale dedicato alla #lotta allo #sprecoalimentare, promosso da… - WineNewsIt : .@massimobottura e gli #chef del “#GruppoFrancescana” in “#WhyWaste ? Perché #Sprecare?”, #seriemultimediale contro… -