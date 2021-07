Sanità: telemedicina, WelCare un esempio di successo in oncologia (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute) - La Sanità italiana è pronta al digitale. La pandemia ha accelerato lo sviluppo di tele-consulto, tele-visita, tele-monitoraggio. E' quasi raddoppiato, durante l'emergenza, l'uso del teleconsulto da parte dei medici specialisti (dal 21% al 47% di utilizzo) e oltre 8 medici su 10 ora vorrebbero impiegare questo strumento in futuro. Più dell'80% dei pazienti è pronto a usare piattaforme digitali e il fascicolo sanitario elettronico. Servono però progetti concreti per far decollare il digitale. Un esempio è WelCare presentato nell'ambito dell'evento 'La salute connessa', promosso da Novartis. La piattaforma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute) - Laitaliana è pronta al digitale. La pandemia ha accelerato lo sviluppo di tele-consulto, tele-visita, tele-monitoraggio. E' quasi raddoppiato, durante l'emergenza, l'uso del teleconsulto da parte dei medici specialisti (dal 21% al 47% di utilizzo) e oltre 8 medici su 10 ora vorrebbero impiegare questo strumento in futuro. Più dell'80% dei pazienti è pronto a usare piattaforme digitali e il fascicolo sanitario elettronico. Servono però progetti concreti per far decollare il digitale. Unpresentato nell'ambito dell'evento 'La salute connessa', promosso da Novartis. La piattaforma ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità telemedicina L'AI nell'innovazione degli ausili sanitari Deep Learning , Intelligenza Artificiale , Sanità È ormai acclarato che l'intelligenza artificiale riguarda e riguarderà sempre più il settore ... grazie anche alla telemedicina e alla robotica ...

Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la sanità territoriale con un Piano che vale 5 volte il Piano Marshall ... con la Casa di comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo, cercare ... Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze ...

