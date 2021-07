San Pio | muore frate Marcellino Iasenzaniro | l' ultimo testimone

(Di lunedì 26 luglio 2021) E' morto oggi, all'età di 91 anni,, l'dei frati che hanno avuto il privilegio di svolgere il ruolo di assistente di San Pio da Pietrelcina e che, come tale, ha ...

LECCE - La ParrocchiaMassimiliano Kolbe di Lecce, è in grande fermento per l'arrivo del Quadro della Madonna di ... è una predicazione ispirata alle disposizioni del Santo PadreXII contenute ...Campotosto, Montereale, Capitignano edelle Camere. Dopo l'inaugurazione di oggi 26 luglio con la presenza dei sindaci dell'Aquila Pierluigi Biondi, l'Assessore del Comune dell'Aquila ...E’ morto oggi, all’età di 91 anni, frate Marcellino Iasenzaniro , l’ultimo dei frati che hanno avuto il privilegio di svolgere il ruolo di assistente di ...Padre Iasenzaniro aveva 91 anni si è spento lunedì a San Giovanni Rotondo. Fondamentale fu la sua testimonianza per l'iter della causa di beatificazione e canoizzazione del frate delle stigmate ...