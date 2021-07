San Paolo, incendiato il monumento a Borba Gato: fu tra i protagonisti della tratta degli schiavi in Brasile (Di lunedì 26 luglio 2021) Manifestanti nel fine - settimana hanno dato fuoco a una statua dedicata a Borba Gato , a San Paolo del Brasil e. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle celebrazioni rese ai personaggi storici ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Manifestanti nel fine - settimana hanno dato fuoco a una statua dedicata a, a Sandel Brasil e. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle celebrazioni rese ai personaggi storici ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Decine di migliaia di brasiliani sono scesi di nuovo in piazza ieri in centinaia di località del Paese per chiedere… - ItaliaRai : Le inchieste di @reportrai3, il programma che ha fatto la storia del giornalismo investigativo in tv, condotto da S… - aconfal : @censore_ Giggino pur di non tornare allo stadio San Paolo il vaccino pure per supposta se lo fa. - AloiseAndrea : RT @InfoAtac: #info #atac Metro B chiusa tratta Basilica San Paolo <-> Bologna per inconveniente tecnico, in attuazione servizio sostitutiv… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac -