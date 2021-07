Sampdoria | ufficiale | Faggiano nuovo direttore sportivo | Osti capo area tecnica

Advertising

Lodamarco1 : RT @LeBombeDiVlad: ? UFFICIALE | Daniele #Faggiano è il nuovo d.s. della #Sampdoria ?? Il comunicato della società blucerchiata ?? #LBDV #… - Lodamarco1 : RT @Luca_Cilli: Ufficiale: Daniele Faggiano è il nuovo responsabile dell'area tecnica della @sampdoria - sportface2016 : #Sampdoria, ufficiale: #Faggiano è il nuovo direttore sportivo, #Osti capo area tecnica - tcm24com : Ufficiale: Faggiano è il nuovo ds della Sampdoria, Osti responsabile dell'area tecnica #Sampdoria #Osti - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ? UFFICIALE | Daniele #Faggiano è il nuovo d.s. della #Sampdoria ?? Il comunicato della società blucerchiata ?? #LBDV #… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria ufficiale

Samp News 24

Commenta per primo Novità societarie in casa. Come annunciato dal club blucerchiato tramite un comunicato, Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Nel contempo il club ......per primo L'attaccante esterno della Fiorentina Riccardo Sottil ha rilasciato al sito... Ho esordito contro la, con Pioli, poi contro il Napoli alla prima di campionato con Montella ...Era nell’aria da giorni, adesso è ufficiale: Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo della Sampdoria con contratto fino al 30 giugno 2023. Biennale per l’ex Parma e Genoa, che si lega ai dorian ...Genova, 26 lug. - Ora è ufficiale: Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo della Sampdoria. Lo annuncia il club blucerchiato con una nota. "Il presidente ...