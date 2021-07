Sampdoria | Faggiano nuovo ds | Osti cambia incarico

(Di lunedì 26 luglio 2021) GENOVA - Novità in casa, come ha reso noto lo stesso club blucerchiato con un comunicato ufficiale: Daniele, ex ds del Genoa, ha firmato un contratto come direttore sportivo fino ...

GENOVA - Novità in casa, come ha reso noto lo stesso club blucerchiato con un comunicato ufficiale: Daniele, ex ds del Genoa, ha firmato un contratto come direttore sportivo fino al 30 giugno 2023. Nel ...Laha ufficializzato l'ingaggio di Danielee il nuovo ruolo di Carlo Osti. Il comunicato della società Laha ufficializzato l'arrivo di Daniele. L'ex Genoa e Parma sarà il nuovo direttore sportivo blucerchiato. Comunicato anche il ruolo di Carlo Osti. La nota della società. "Il ...La Sampdoria ha ufficializzato Daniele Faggiano come nuovo direttore sportivo, mentre Carlo Osti ricoprirà il ruolo di responsabile delle aree tecniche ...Pochi mesi al Genoa poi l'addio alla società rossoblu. Una carica da direttore sportivo che ha portato avanti per poco tempo ed ora il cambio di società pur restando nella ...