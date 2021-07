Salvini promette che la Lega cambierà il Green Pass in Parlamento (Di lunedì 26 luglio 2021) «Io credo alla scienza, osservo la realtà e amo la libertà. Anzi, le libertà, tutte le libertà. Io mi sono vaccinato per libera scelta, ma non penso che tutti gli italiani debbano essere costretti a farlo. Sono per l’informazione, non per l’imposizione, gli obblighi, le multe». Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a Libero. «Oggi il Green Pass, con i letti di terapia intensiva per fortuna vuoti al 98%, rischia di escludere dalla vita sociale più della metà degli italiani. Una famiglia (anche vaccinata) che andrà in vacanza a Ferragosto con una figlia di 14 anni dovrà fare un tampone ogni volta per ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 luglio 2021) «Io credo alla scienza, osservo la realtà e amo la libertà. Anzi, le libertà, tutte le libertà. Io mi sono vaccinato per libera scelta, ma non penso che tutti gli italiani debbano essere costretti a farlo. Sono per l’informazione, non per l’imposizione, gli obblighi, le multe». Lo dice il leader della, Matteo, in un’intervista a Libero. «Oggi il, con i letti di terapia intensiva per fortuna vuoti al 98%, rischia di escludere dalla vita sociale più della metà degli italiani. Una famiglia (anche vaccinata) che andrà in vacanza a Ferragosto con una figlia di 14 anni dovrà fare un tampone ogni volta per ...

Advertising

rassegnagram : Categorie: verso l'obbligo di vaccino il personale della #scuola e del #pubblicoimpiego, #greenpass per quello dei… - Paolo9081 : RT @IlPrimatoN: 'Non voglio vivere in una nuova Unione Sovietica'. Ma ora la #Lega deve cambiare passo, altrimenti resta ferma al palo http… - marco_disca : RT @ilgiornale: Matteo Bassetti attacca i cortei no vax. Salvini promette battaglia in parlamento sul dl. Intanto a Pescara scattano le pri… - MiTomorrow : Salvini afferma che il malessere delle piazze va comprese e promette battaglia al green pass ? #salvini #piazze… - Salvucc20278465 : RT @ilgiornale: Matteo Bassetti attacca i cortei no vax. Salvini promette battaglia in parlamento sul dl. Intanto a Pescara scattano le pri… -