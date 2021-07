Salvini, Meloni e la ricerca della coesione perduta. La bussola di Ocone (Di lunedì 26 luglio 2021) Se si votasse oggi, la coalizione di centrodestra vincerebbe e avrebbe anche i numeri per formare un governo. Il che non è avvenuto in questa legislatura per mancanza di numeri, appunto, mentre a livello locale l’alleanza ha continuato a funzionare. Anche se poi la Lega, che della coalizione è il principale partito, si è trovata per due volte in maggioranza, nel primo governo Conte e in quello attuale di Draghi e solo una volta all’opposizione. Meno “governativa” Forza Italia, che è solo ora con Draghi che è in maggioranza, mentre Fratelli d’Italia è stata sempre all’opposizione. Geometrie variabili, come si vede. Tanto che la domanda che sorge spontanea agli osservatori è ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021) Se si votasse oggi, la coalizione di centrodestra vincerebbe e avrebbe anche i numeri per formare un governo. Il che non è avvenuto in questa legislatura per mancanza di numeri, appunto, mentre a livello locale l’alleanza ha continuato a funzionare. Anche se poi la Lega, checoalizione è il principale partito, si è trovata per due volte in maggioranza, nel primo governo Conte e in quello attuale di Draghi e solo una volta all’opposizione. Meno “governativa” Forza Italia, che è solo ora con Draghi che è in maggioranza, mentre Fratelli d’Italia è stata sempre all’opposizione. Geometrie variabili, come si vede. Tanto che la domanda che sorge spontanea agli osservatori è ...

