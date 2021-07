(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Mercoledì 28 luglio, alle ore 21, il palcoscenico allestito a(centro storico,) ospiterà la rassegna di” per la direzione artistica di Antonella Iannone. Per questo nuovo appuntamento tersicoreo sarà proposta una doppietta: Borderlinesarà in scena con un estratto di “Collective Trip 7.0” mentre il Balletto Teatro di Torino si esibirà in “Sacre”, una ricerca gestuale a cura di Doriana Crema. COLLECTIVE TRIP e? il titolo-contenitore del progetto di Borderline ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, a Largo Barbuti torna la danza contemporanea con 'Incontri' ** - occhio_notizie : L'ex calciatore David #Beckham è stato fermato dalla Guardia di Finanza a largo di #Amalfi - salernonotizie : Salerno, vandali scatenati in Largo Abate Conforti: distrutte sedute delle aiuole - positanonews : Salerno, Largo Conforti, vandali sfasciano le aiuole, residenti sfiniti chiedono multe salatissime tra le #news… - positanonews : #Copertina #Cronaca Salerno, Largo Conforti, vandali sfasciano le aiuole, residenti sfiniti chiedono multe salatiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Largo

Zerottonove.it

Martedì 27 luglio, alle ore 21.30, inSanta Maria dei Barbuti, nel centro storico di, per il primo appuntamento della XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro "Barbuti Festival", concerto de "I Musicastoria" in "...Selfie salva vita aldi Amalfi. Agli occhi della Guardia di Finanza, Kruz e Harper, 16 e 10 anni, erano due sconosciuti da multare fino a quando in loro soccorso non è intervenuto il papà: David Beckham . I suoi ...Martedì 27 luglio, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per il primo appuntamento della XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, c ...Selfie salva vita al largo di Amalfi. Agli occhi della Guardia di Finanza, Kruz e Harper, 16 e 10 anni, erano due sconosciuti da multare fino a quando in loro soccorso non è intervenuto ...