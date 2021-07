Ryanair | perdita trimestre sale a 273 milioni | ricavi +196%

(Di lunedì 26 luglio 2021)ha chiuso il primocon unadi 273di euro, in aumento del 47% rispetto all'analogo periodo precedente. In crescita del 196% a 371di euro i, così come ...

Effetto conti su(+3,51%), che ha ampliato latrimestrale a 273 milioni, ma ha visto esplodere i ricavi di quasi il 200%, con 8,1 milioni di passeggeri serviti, nonostante il ...ha chiuso il primo trimestre con unadi 273 milioni di euro, in aumento del 47% rispetto all'analogo periodo precedente. In crescita del 196% a 371 milioni di euro i ricavi, così come ...MILANO, 26 LUG - Si confermano deboli le principali borse europee, compresa Milano (Ftse Mib -0,3%), che dopo una breve incursione in territorio positivo si conferma la migliore. Madrid cede lo 0,77%, ...Ryanair ha chiuso il primo trimestre con una perdita di 273 milioni di euro, in aumento del 47% rispetto all'analogo periodo precedente. (ANSA) ...