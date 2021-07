Ruggeri | saluto social all’Atalanta Confermato | nelle prossime ore raggiungerà la Salernitana

(Di lunedì 26 luglio 2021) Matteosarà il nuovo esterno della. Una trattativa, quella per l’esterno sinistro 2002, che vi avevamo anticipato e che va in porto puntualmente dopo che l’Atalanta ha chiuso l’operazione Pezzella con il Parma. Al punto che già in serata sarà nel ritiro granata a Cascia. Questo ildi: “Sono passati 10 anni dalla prima volta che ho indossato questa maglia,mi sembra ieri quando non mi sembrava vero di poter iniziare a far parte di una società così speciale,da quel giorno ho vissuto emozioni indimenticabili,emozioni che non scorderò mai ma sopprattutto ho avuto la ...

Calciomercato.com

Commenta per primo L'esterno classe 2002 Matteo Rugger i, in partenza dall 'Atalanta verso il prestito alla Salernitana , ha affidato al proprio profilo Instagram ilalla società d'origine: 'Sono passati 10 anni dalla prima volta che ho indossato questa maglia, mi sembra ieri quando non mi sembrava vero di poter iniziare a far parte di una società così speciale. Da ..."Sono passati 10 anni dalla prima volta che ho indossato questa maglia, mi sembra ieri quando non mi sembrava vero di poter iniziare a far parte di una società così speciale. Da ..."Sono passati 10 anni dalla prima volta che ho indossato questa maglia, mi sembra ieri quando non mi sembrava vero di poter iniziare a far parte di ...