Ruba delle scarpe alle ' Porte di Catania' | ma l' antitaccheggio la tradisce

(Di lunedì 26 luglio 2021) I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno denunciato una 23enne di Siracusa, ritenuta responsabile di furto aggravato. Stamattina i militari sono intervenuti in seguito ad ...

CataniaToday

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno denunciato una 23enne di Siracusa, ritenuta responsabile di furto aggravato. Stamattina i militari sono intervenuti in seguito ad ...