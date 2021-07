Rrahmani: "Napoli-Verona? Nel calcio non si pensa al passato! L'Europa League è un obiettivo" (Di lunedì 26 luglio 2021) Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della prossima stagione azzurra, di Spalletti e come sempre non è mancata la domanda su Napoli-Verona. Ecco le due dichiarazioni: "Come si dimentica Napoli-Verona? Nel calcio non si pensa al passato, è un gioco in cui si guarda sempre al futuro. È stato difficile per tutti capacitarsi di ciò che era accaduto contro il Verona. Tutte le competizioni a cui partecipiamo sono obiettivi, dalla Coppa Italia ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 luglio 2021) Amir, difensore del, è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kissdove ha parlato della prossima stagione azzurra, di Spalletti e come sempre non è mancata la domanda su. Ecco le due dichiarazioni: "Come si dimentica? Nelnon sial passato, è un gioco in cui si guarda sempre al futuro. È stato difficile per tutti capacitarsi di ciò che era accaduto contro il. Tutte le competizioni a cui partecipiamo sono obiettivi, dalla Coppa Italia ...

Advertising

tuttonapoli : Rrahmani a KKN: 'Stavamo facendo il miracolo, dimentichiamo Napoli-Verona e ripartiamo! Su Spalletti...' - anteprima24 : ** #Rrahmani: “##Napoli-#Verona? Il calcio non ti permette di pensare al passato. Vogliamo vincere' **… - Spazio_Napoli : Rrahmani: 'Napoli-Verona? Nel calcio non si pensa al passato! L'Europa League è un obiettivo' - CalcioNapoli24 : - kisskissnapoli : ESCLUSIVA - Rrahmani: 'Napoli-Verona? Il calcio è una professione che non ti permette di pensare al passato. Dobbia… -