Rosa di Grazia, il flirt con Alessandro Zarino: ecco gli indizi (Di lunedì 26 luglio 2021) Rosa di Grazia, si trova ad Ischia e con lei c'è un tronista di Uomini e Donne, alcune foto scattate dai paparazzi certificano forse il fidanzamento. Rosa di Grazia, con Alessandro Zarino ci potrebbe essere un piccolo flirt (Foto dal web)La ballerina del programma Amici di Maria de Filippi è partita per Ischia, ancora non si sa se è in procinto di cominciare dei flirt, ma con lei c'è anche l'ex tronista Alessandro Zarino. I due hanno pubblicato delle storie simili facendo intuire che si trovavano insieme ...

