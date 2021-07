Ronaldo, primo giorno di ritiro con la Juventus (Di lunedì 26 luglio 2021) Ieri l’atterraggio a Torino con il suo jet privato. Oggi Cristiano Ronaldo riprende la stagione con la maglia bianconera. Questa mattina il campione portoghese si è presentato alle 8.30 alla Continassa per le visite mediche e per unirsi al gruppo. Ad accoglierlo ai cancelli i tifosi con i quali il giocatore si è fermato per foto e autografi. Molto probabilmente nel corso della giornata ci sarà anche un faccia a faccia con il tecnico Massimiliano Allegri, ritornato sulla panchina della Juventus. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 26 luglio 2021) Ieri l’atterraggio a Torino con il suo jet privato. Oggi Cristianoriprende la stagione con la maglia bianconera. Questa mattina il campione portoghese si è presentato alle 8.30 alla Continassa per le visite mediche e per unirsi al gruppo. Ad accoglierlo ai cancelli i tifosi con i quali il giocatore si è fermato per foto e autografi. Molto probabilmente nel corso della giornata ci sarà anche un faccia a faccia con il tecnico Massimiliano Allegri, ritornato sulla panchina della. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

capuanogio : Il ritorno di #Ronaldo gela i piani del #Psg che pensa al portoghese in caso di strappo con #Mbappé. Oggi test medi… - ElenikPaola : RT @SkySport: Juventus, Cristiano Ronaldo alla Continassa per il primo allenamento #SkySport #Juventus #CristianoRonaldo - paoloangeloRF : La Juve ritrova CR7: primo giorno alla Continassa - pinadero50 : ??????Juventus, Cristiano Ronaldo alla Continassa per il primo allenamento | Sky Sport - Vittoriog82 : RT @JManiaSite: Primo giorno di lavoro per #Ronaldo (avvisate i giornali, non è un sosia): visite mediche e poi allenamento agli ordini di… -