Ronaldinho senza filtri: “La Sicilia? Mi ricorda il Brasile…” (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ex giocatore del Milan Ronaldinho è stato avvistato nei giorni scorsi all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Grande folla e diversi fan che lo hanno seguito per strappargli una foto o un autografo. Lo sportivo, uno dei più seguiti e forti di sempre, era presente a Taormina ieri 25 luglio in occasione del Premio Nazioni: ha ricevuto il riconoscimento “Champion Charity Award” per il suo impegno sociale. Il calciatore ha infine dichiarato: “Taormina è un posto fantastico, la Sicilia mi ricorda il mio Brasile. Le persone qui sono molto calorose e appassionate. Ho apprezzato la bellezza dei luoghi e anche il cibo è molto buono. Ringrazio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ex giocatore del Milanè stato avvistato nei giorni scorsi all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Grande folla e diversi fan che lo hanno seguito per strappargli una foto o un autografo. Lo sportivo, uno dei più seguiti e forti di sempre, era presente a Taormina ieri 25 luglio in occasione del Premio Nazioni: ha ricevuto il riconoscimento “Champion Charity Award” per il suo impegno sociale. Il calciatore ha infine dichiarato: “Taormina è un posto fantastico, lamiil mio Brasile. Le persone qui sono molto calorose e appassionate. Ho apprezzato la bellezza dei luoghi e anche il cibo è molto buono. Ringrazio ...

Advertising

Lucachiave01 : @battitomilan7 Battito ma sei serio? Ma l’hai visto giocare? Non si muove eh, giusto Ronaldinho poteva giocare senz… - lelloak : RONALDINHO senza alcun dubbio - FabrizioColeine : @augustociardi75 Escludendo la Roma. Ronaldinho, senza dubbio - aletorre1993 : @augustociardi75 Ronaldinho senza dubbio - deliux9 : @Tractor220510 @xelagrillo Carattere debole in campo non si è mai visto. Per cui basi giudizi calcistici su vicende… -