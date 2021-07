Roma, turista si distrae per scattare una foto e viene derubato: ladri beccati dai Carabinieri (Di lunedì 26 luglio 2021) Con l’arrivo dei turisti nella Capitale tornano anche i borseggiatori: dai più abili a quelli più pericolosi. Solo nella giornata di ieri due persone sono finite in manette, proprio con l’accusa di furto aggravato in corso. La vittima, dei due ladri, è stato un turista che si è distratto per pochi secondi, il tempo di fotografare la Basilica di Santa Maria Maggiore, lasciando per pochi istanti la borsa con all’interno due PC portatili sulla scalinata. Roma: turista derubato Pochi secondi dopo, sono spuntati due uomini che hanno afferrato la borsa e si sono dati alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Con l’arrivo dei turisti nella Capitale tornano anche i borseggiatori: dai più abili a quelli più pericolosi. Solo nella giornata di ieri due persone sono finite in manette, proprio con l’accusa di furto aggravato in corso. La vittima, dei due, è stato unche si è distratto per pochi secondi, il tempo digrafare la Basilica di Santa Maria Maggiore, lasciando per pochi istanti la borsa con all’interno due PC portatili sulla scalinata.Pochi secondi dopo, sono spuntati due uomini che hanno afferrato la borsa e si sono dati alla ...

CorriereCitta : Roma, turista si distrae per scattare una foto e viene derubato: ladri beccati dai Carabinieri