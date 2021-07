Roma, omicidio al Gazometro: arrestato il killer e denunciati 2 partecipanti alla rissa (Di lunedì 26 luglio 2021) Era partita come una lite per motivi sicuramente legati ad affari illeciti quella tra i due albanesi, poi sfociata in una rissa a 4 tra connazionali, in cui uno tra i litiganti ha perso la vita a causa di una sola coltellata patita alla schiena, data da un altro ragazzo sempre albanese sopraggiunto per ultimo sulla scena del crimine. Le ricerche Dopo il fatto tutti e 5 gli stranieri, 3 da una parte e due dall’altra, sono fuggiti da via dei magazzini generali sotto lo sguardo attonito di diversi testimoni che, insieme alle telecamere presenti sul luogo, hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I primi accertamenti esperiti dalle Volanti e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Era partita come una lite per motivi sicuramente legati ad affari illeciti quella tra i due albanesi, poi sfociata in unaa 4 tra connazionali, in cui uno tra i litiganti ha perso la vita a causa di una sola coltellata patitaschiena, data da un altro ragazzo sempre albanese sopraggiunto per ultimo sulla scena del crimine. Le ricerche Dopo il fatto tutti e 5 gli stranieri, 3 da una parte e due dall’altra, sono fuggiti da via dei magazzini generali sotto lo sguardo attonito di diversi testimoni che, insieme alle telecamere presenti sul luogo, hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I primi accertamenti esperiti dalle Volanti e ...

