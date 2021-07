Advertising

sportface2016 : #Roma, i convocati per il Portogallo: 25 giocatori - gilnar76 : Ritiro #Roma, ecco i 25 convocati per la seconda fase in Portogallo: presenti Calafiori e Veretout #Asroma… - VoceGiallorossa : ??LA VOCE DELLA SERA - Rileggi le news più importanti della giornata! GRAFICA! - MomentiCalcio : #Roma, ecco i giocatori convocati per il ritiro in #Portogallo - zazoomblog : Convocati Roma per il Portogallo: quattro assenti per Mourinho - #Convocati #Portogallo: #quattro -

Ultime Notizie dalla rete : Roma convocati

Lo Special One ha diramato la lista per deiper il ritiro in Portogallo: non c'è come ... Under: "Dopo Di Francesco ho avuto difficoltà alla" Ha parlato del nuovo stadio il consulente ...Josè Mourinho ha stilato la lista dei 25 calciatori che prenderanno parte alla seconda parte di ritiro precampionato che lasvolgerà in Portogallo dove mercoledì affronterà il Porto in amichevole a l'Estadio do Dragao. In vista del ritiro in terra lusitana, lo Special One potrà contare su quasi tutti gli effettivi a ...L’alleantore della Roma José Mourinho ha diramato la lista dei convocati per il ritiro in Algarve. I giallorossi hanno raggiunto il Portogallo dove inizierà la seconda fase di preparazione. Questi i ...Ha preso il via presso la sede romana della FAO il Pre-Vertice di Roma sui Sistemi Alimentari che si tiene dal 26 al 28 luglio come momento preparatorio in vista del Vertice sui Sistemi Alimentari che ...