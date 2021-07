Roma, fanno il bagno nella fontana in piazza Navona: multati tre turisti francesi (Di lunedì 26 luglio 2021) fanno il bagno nella fontana dei Quattro Fiumi in piazza Navona a Roma , tre turisti francesi vengono multati . Tre turisti francesi sono stati sorpresi in piena notte a fare il bagno nella fontana di ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021)ildei Quattro Fiumi in, trevengono. Tresono stati sorpresi in piena notte a fare ildi ...

Advertising

LucaBizzarri : Praticamente non riusciamo a fare il tracciamento e qualcuno ci lascerà le penne (anche) perché la gente racconta b… - anticorrotti : Andarono a scrivere nei giornali neoliberisti. Cambiarono casacca, come sempre fanno i giornalisti-quaglia Un fulgi… - AdriJuve64 : Roma, fanno il bagno nella fontana in piazza Navona: multati tre turisti francesi - leggoit : #Roma, fanno il bagno nella fontana in piazza Navona: multati tre turisti francesi - Rossano75261826 : @FDI_Parlamento @calandriniLT In verità ero convinto che a questo signore 'Arcuri' lo avevano arrestato ma la procu… -